Wozu das Ganze? Der Gründungsgedanke beider Institutionen war es, Instabilität zu bekämpfen und Wackelkandidaten der Weltwirtschaft zu stabilisieren. In der gewiss richtigen Annahme, dass wirtschaftlich notleidende Länder eher dazu neigen, in einer Diktatur zu enden als solche, die ein solides Wachstum aufweisen. Das war etwa der Grundgedanke von John Maynard Keynes, der als Wirtschaftswissenschaftler seine Ära prägte. Nicht unumstritten vertrat er die Ansicht, dass Staaten in der Flaute Geld in die Volkswirtschaft pumpen sollten - und in guten Zeiten wieder einsparen.