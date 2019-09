Der "Simpsons"-Produzent J. Michael Mendel ist tot. Archivbild

Quelle: Benoit Doppagne/epa belga/dpa

Der US-Produzent und vierfache Emmy-Preisträger J. Michael Mendel ist kurz vor seinem 55. Geburtstag in Kalifornien gestorben. Mendel starb laut seiner Ehefrau, der Casting-Direktorin Juel Bestrop, am Sonntag "eines natürlichen Todes" in seinem Haus in Studio City, berichtete der "Hollywood Reporter".



Mendel hatte die US-Kultserie "Die Simpsons" mehr als 25 Jahre lang mitgestaltet und dafür insgesamt drei Trophäen des wichtigsten Fernsehpreises abgeräumt. Einen vierten Emmy erhielt er 2018 für die Serie "Rick and Morty".