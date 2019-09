Alibaba ist eine digitale Plattform, die als Vermittler zwischen Anbietern, also Händlern oder Dienstleistern und Käufern arbeitet. Dabei nutzt das Unternehmen die Daten ihrer Kunden, stellt den Kontakt her und wickelt - ähnlich wie eBay - anschließend den Kauf ab. Kunden können nahezu alle Produkte kaufen - von Haushaltswaren über Filme bis hin zu Fahrzeugen. Anbieter können wiederum alles Erdenkliche verkaufen. In Deutschland können Kunden über die Plattform Aliexpress Produkte chinesischer Hersteller kaufen. Das Angebot soll nun auch für Hersteller außerhalb der Volksrepublik geöffnet werden, unter anderen auch für deutsche Unternehmen.



Der Unterschied zum in Europa und den USA weit verbreiteten Online-Händler Amazon liegt darin, dass Alibaba von Anfang an auf eine Plattform-Ökonomie setzte. Amazon hingegen begann als klassischer Händler, der Produkte vom Hersteller erwarb und online wieder verkaufte. Mit der Zeit näherte sich Amazon immer stärker dem Plattformgeschäft an, bei dem es mehr externen Händlern den Verkauf überließ. Noch 2018 kam rund 58 Prozent des Handelsvolumens von Amazon durch externe Dritthändler zustande, während es bei Alibaba 100 Prozent sind. Deshalb sei auch der Spruch "Alibaba ist das chinesische Amazon" verkehrt, meint Plattform-Ökonom Holger Schmidt. "Alibaba ist der eigentlich Pionier und Amazon der Follower."