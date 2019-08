Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man auf die Entwicklung der Zinsen auf Tages- oder Festgeld schaut. Die liegen für deutsche Sparer aktuell im Schnitt bei 0,08 Prozent, Festgeld für zwei Jahre bringt im Schnitt 0,26 Prozent, hat die fmh Finanzberatung Max Herbst ermittelt. Zieht man davon die jährliche Inflationsrate von aktuell 1,7 Prozent ab, verlieren Sparer in solchen Anlagen also real Geld.



"Die Realzinsen sind aber auch nicht so viel niedriger als in der Vergangenheit", sagt Ökonom Carsten Brzeski. Denn früher gab es zwar deutlich höhere Zinsen, aber auch die Inflationsrate lag auf einem deutlich höheren Niveau. Im Mittel, so hat es die Deutsche Bundesbank errechnet, haben deutsche Haushalte im vergangenen Jahr nach Abzug der Inflation eine negative Gesamtrendite erzielt von minus 2,5 Prozent. Diese Gesamtrendite setzt sich aus den Renditen auf Bankeinlagen, Wertpapiere wie Aktien und Ansprüche an Versicherungen zusammen.