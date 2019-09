Die Rückschau in seiner Biografie zeigt einen Politiker, der vier Jahrzehnte die Politik in Frankreich mitprägte, zwölf Jahre davon im Élysée (1995-2007). Der am 29. November 1932 in Paris geborene Politiker absolvierte die Elite-Hochschule ENA und begann seine innenpolitische Karriere an der Seite des früheren Staatspräsidenten Georges Pompidou, den er als seinen Lehrmeister ansah. Er wurde zunächst Staatssekretär für Soziales (1967), dann für Wirtschaft und Finanzen (1968/69) und schließlich Landwirtschaftsminister von 1972 bis 1974.