Für viele Franzosen war der Ex-Präsident in den letzten Jahren in der Tat zu einer väterlichen Figur aufgestiegen. Wohlwollend, mitfühlend, menschlich, vertraut wirkte der stattliche Mann, der mit seiner unnachahmlichen Stimme jahrzehntelang auf dem Bildschirm in jedem Wohnzimmer erschien und ertönte. Seine Lebensfreude, sein Appetit und seine Energie haben ihn den Franzosen sympathisch gemacht, auch wenn sein politisches Vermächtnis umstritten ist.



Über 40 Jahre bestimmte der Lehrersohn aus der Corrèze in Zentralfrankreich das politische Leben des Landes, seit er 1967 zum Abgeordneten in seiner Heimatregion gewählt wurde. Von 1967 bis 1974 war er Minister in verschiedenen Regierungen, 1976 gründete er die konservative Regierungspartei RPR, zweimal war er Premierminister von 1974 bis 1976 und von 1986 bis 1988, 18 Jahre lang Bürgermeister von Paris (1977-1995) und dann zwölf Jahre lang Staatspräsident (1995-2007).