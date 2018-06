Klagen über Wildschweine nehmen zu. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Im Norden Deutschlands hat es erneut eine Wildschweinattacke gegeben. In Vorpommern wurde ein Jäger von einem Keiler angegriffen und getötet.



Pro Jahr werden 500.000 Wildschweine in Deutschland erlegt. Das reicht nach Ansicht des Jagdverbandes aber nicht, um den Bestand entscheidend zu dezimieren. Die Wildschweine fänden fast das ganze Jahr über ideale Nahrungssituationen vor. Für Schlagzeilen hatten aggressive Wildschweine in Heide gesorgt. Sie verletzten in der Stadt vier Menschen.