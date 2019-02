Insgesamt ist das Interesse an der Jagd gestiegen: 2018 machten deutschlandweit fast doppelt so viele Menschen einen Jagdschein wie ein Jahrzehnt davor. 2018 haben 20.060 Menschen in der Jägerprüfung gesessen. 19 Prozent bestanden nicht. Niedersachsen ist bundesweit Spitzenreiter mit 5.000 Prüflingen. Die Prüfung ist überall im März. Am 1. April beginnt das neue Jagdjahr. Insgesamt besitzen rund 384.400 Menschen in Deutschland einen Jagdschein. Die Ausbildung dafür kostet zwischen 2.000 und 3.000 Euro.



Quelle: dpa, Deutscher Jagdverband