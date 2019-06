Eine Schwester entnimmt einem Blutspender Blut. Archivbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Der demografische Wandel macht den Blutspendediensten zu schaffen. "Jährlich fallen 100.000 Spender aus, und in vielen Gebieten fehlt der Nachwuchs", sagte Martin Oesterer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) anlässlich des Weltblutspendertages am 14. Juni. "Das solidarische Blutspendesystem wankt."



Langfristig sei so "die Versorgungssicherheit mit lebensnotwendigen Präparaten aus Spenderblut gefährdet", sagte Oesterer. Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene bis zum 73. Lebensjahr.