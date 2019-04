Die Nationalversammlung ist die Keimzelle der aktuellen venezolanischen Krise. Bei den letzten wirklich freien Wahlen in dem südamerikanischen Land, in dem auch die Opposition komplett antreten konnte, gab es einen klaren Wahlsieg für die Gegner der sozialistischen Regierung. Viele sahen damit das Ende der Maduro-Regierung gekommen, hatten sich die venezolanischen Wähler doch klar und deutlich für einen Politikwechsel ausgesprochen. Doch Maduro ignorierte diesen Wählerauftrag, regierte mit Hilfe von Sonderdekreten am Parlament vorbei, ehe er es komplett entmachtete.