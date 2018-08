Die Liste der Länder mit den meisten getöteten Tieren führt dem Bericht zufolge keineswegs die traditionelle Walfang-Nation Japan an. Das Land war mit Bildern toter Delfine und vom Blut rot gefärbtem Wasser aus der Bucht des Fischerstädtchens Taiji in die Kritik geraten. Tatsächlich sei dort die Delfinjagd seit dem Jahr 2000 stark zurückgegangen - von gut 18.300 auf rund 2.300 pro Jahr getötete Tiere. Damit liegt das Land auf Platz zehn der Jagd-Nationen.



Dafür rückten Länder aus Lateinamerika, Afrika und Asien auf. Ganz vorne stehen laut Bericht Peru mit bis zu 15.000 getöteten Tieren und Nigeria mit rund 10.000 Tieren jährlich. Tausende Delfine und Kleinwale sterben ferner in Brasilien, Venezuela, Madagaskar, Indien, Südkorea und Malaysia. Selbst in Italien und in der Türkei stießen die NGOs auf Fälle.