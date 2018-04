Am Ostermontag öffnet das Dackemuseum in Passau. Quelle: Armin Weigel/dpa

Der Dackel bekommt ein Museum: In Passau wird am 2. April das erste Dackelmuseum Deutschlands eröffnet. Etwa 2.000 Dackel-Exponate werden ab Ostermontag in den Räumen unweit des Domes zu sehen sein. Das Gründer-Duo Josef Küblbeck und Oliver Storz setzt dem kurzbeinigen Hund mit langem Körper mit dem kleinen Museum ein Denkmal.



Besucher erfahren hier Wissenswertes und Kuriositäten rund um den Dachshund: der Dackel als Jagdhund und Familienfreund oder als Spielzeug.