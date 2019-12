Air-Berlin-Logo an der demnächst ehemaligen Zentrale. Archivbild

Fast zweieinhalb Jahre nach der Insolvenz von Air Berlin räumt das Unternehmen seine alte Konzernzentrale. Die verbliebene Air-Berlin-Mannschaft mit knapp 30 Beschäftigten müsse zum Jahreswechsel aus dem Gebäude am Saatwinkler Damm in neue Räumlichkeiten umziehen, so Insolvenzverwalter Lucas Flöther. Das sei ein emotionaler Moment.



Flöther und das verbliebene Team sind noch immer damit beschäftigt, Airline-Eigentum zu verkaufen und Forderungen einzutreiben, um Geld für die Gläubiger der Airline zusammenzutragen.