Der Angeklagte im Fall Maria sitzt im Gerichtssaal. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Prozess um die jahrelang verschwundene Maria will das Landgericht Freiburg am Dienstag das Urteil verkünden. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung nach Angaben des Gerichts eine mehrjährige Gefängnisstrafe.



Dem 58 Jahre alten Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Er war laut Anklage im Mai 2013 mit der damals 13-Jährigen aus Freiburg ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten.