Das Landgericht in Detmold. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern in vielen Hundert Fällen beginnt beim Landgericht Detmold der Prozess gegen drei Männer. Die Taten sollen sich vor allem auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen ereignet haben.



Die Gewalttaten gegen 34 Opfer werden vor Gericht behandelt. Die drei angeklagten Männer sind Deutsche und sitzen in U-Haft. 28 Opfer wurden als Nebenkläger zugelassen, sie werden von 18 Anwälten vertreten. Parallel dazu dauern Ermittlungen in dem Fall an.