David Cameron sagte bei seiner Antrittsrede 2010, er wolle das Vertrauen in das politische System wiederherstellen. Fast wortgleich formulierte Johnson im Juli 2019: "Wir werden das Vertrauen in unsere Demokratie wieder herstellen." Nach seinem Wahlerfolg im Dezember will er nun vor allem die traditionellen Labour-Wähler, die sich zum ersten Mal dazu überwunden haben, konservativ zu wählen, davon überzeugen, das Richtige getan zu haben.



Die zweite Baustelle, die in den Reden der Premiers auftaucht, ist die Ungleichheit im Land. Zwischen Nord und Süd, Wales und London, Schwarz und Weiß, Hausbesitzer und Mieter. Doch das Versprechen, für "working people" - was fast wie Arbeiter klingt, dann aber doch nicht so richtig - werde sich alles zum Besseren wandeln, haben schon Theresa May und David Cameron auf den Stufen von Downing Street gegeben.