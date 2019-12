Beethoven-Haus in Bonn.

Quelle: Beethoven-Haus Bonn

Europas Kulturhauptstädte sind Rijeka in Kroatien und Galway in Irland. Die Olympischen Sommerspiele finden in Tokio statt, der Eurovision Song Contest in Rotterdam und die Fußball-EM in zwölf Städten über den Kontinent verteilt. Die Macher vom "Lonely Planet" setzten auf Platz eins ihrer Trendziele bei den Städten Salzburg - auf Rang fünf steht Bonn wegen des 250. Geburtstages von Beethoven.