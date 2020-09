Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Bolivien.

Quelle: Gaton Brito/dpa/Archivbild

Amnesty International beklagt auf dem amerikanischen Kontinent die Abschottung gegen Flüchtlinge, die Unterdrückung von Protesten, Straflosigkeit, Umweltzerstörung und Gewalt gegen Frauen.



"In völliger Missachtung ihrer Verpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht gingen die Regierungen in allen Teilen des amerikanischen Kontinents unerbittlich sowohl gegen die Versammlungsfreiheit als auch gegen das Recht auf Asyl vor", schreibt Amnesty in einem Bericht über 2019.