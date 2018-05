Der Dax fährt weiter Verluste ein. Archiv Quelle: Alexander Heinl/dpa

Der DAX hat am Freitag weiter nachgegeben und ist deutlich unter 13.000 Punkte abgesackt. Nach zunächst heftigeren Abschlägen verlor der deutsche Leitindex zwischenzeitlich 1,18 Prozent auf 12.850,63 Punkte.



Damit knüpfte er an den Kursrutsch vom Vortag an und steuert nicht nur auf einen Wochenverlust von über dreieinhalb Prozent zu, sondern büßte auch die Gewinne des jungen Börsenjahres ein. Schlusslicht waren nach enttäuschenden Geschäftszahlen die Aktien der Deutschen Bank.