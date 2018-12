Peter Bosz bleibt Trainer von Borussia Dortmund.

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund setzt vorerst weiter auf Peter Bosz. Auf der Jahreshauptversammlung des Bundesligisten kündigte Hans-Joachim Watzke eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem in die Kritik geratenen Fußball-Lehrer an, nahm ihn aber mit deutlichen Worten in die Pflicht.



Nach dem 4:4 im historischen Revierderby gegen Schalke 04, in dem die Borussia eine 4:0-Pausenführung leichfertig verspielte, bekamen Bosz und die Profis aber dennoch deutlich zu spüren. So wurden sie mit Pfiffen empfangen.