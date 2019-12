Auch hierzulande gab es große Entscheidungen. So ist im Ruhrgebiet endgültig "Schicht im Schacht", und Andrea Nahles schmeißt als SPD-Vorsitzende hin. Ursula von der Leyen wird neue EU-Kommissionspräsidentin, Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Nachfolgerin als Verteidigungsministerin. Für weltweites Entsetzen sorgte die brennende Notre-Dame in Paris. In Halle greift ein rechtsradikaler Amokläufer die Synagoge an, und der Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke sorgt für Fassungslosigkeit. Die Regierung in Österreich stürzt über das "Ibiza-Video".