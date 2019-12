Lateinamerika sei nun fast so tödlich für Journalisten wie der mittlere Osten, heißt es da. Und die Hälfte der inhaftierten Journalisten sitze in China, Ägypten und Saudi-Arabien hinter Gittern, das ja für den brutalen Mord an Jamal Khashoggi verantwortlich sei. Dass die Türkei nach Syrien gemeinsam mit Vietnam auf Platz fünf der Liste rangiert, wird mit keinem Wort erwähnt. 25 Journalisten saßen Anfang Januar in Haft, so der Bericht von Reporter ohne Grenzen.