Im Juli bin ich in Peking angekommen. Noch voll vom Erlebten in Washington in den letzten neun Jahren. "Make America great again", hallte in den Ohren nach. Fast betäubt von der Lautstärke der USA, die mit Sicherheit nicht mehr die uneingeschränkte Weltmacht sind, aber immer noch die Aufmerksamkeit der Menschheit fesseln. Der chinesische Traum wirkte ein wenig geräuschloser. Pekings Machthaber stellen sich weniger breitbeinig in der Geschichte auf. Da spielt US-Präsident Trump immer noch in einer eigenen Liga.