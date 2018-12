Der Anti-Terror-Kampf zu Hause und in Syrien ist auch eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Höhepunkt des politischen Jahres 2018 in der Türkei ist sicherlich die Parlaments- und Präsidentschaftswahl am 24. Juni. Erdogans Regierungspartei AKP versteht es, das Momentum eines erfolgreichen Feldzuges in der syrischen Provinz Afrin für den eigenen Wahlerfolg zu nutzen. Vor allem aber ist es wohl der Entschluss, die Wahlen um fast eineinhalb Jahre vorzuziehen, die dem Amtsinhaber den Wahlsieg bescheren. Es brauchte nicht mal einen zweiten Wahlgang. Recep Tayyip Erdogan schaffte schon im ersten Anlauf, sein Werk zu vollenden. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner, der national-konservativen MBP, erreichte er auch eine Mehrheit im Parlament. Dort legte er im Juli den Amtseid ab und leitete damit den endgültigen Übergang zu einem Präsidialsystem in der Türkei ein. So, wie es durch ein erfolgreiches Referendum im Jahr zuvor beschlossen worden war. Erdogan hat damit sein Ziel erreicht, fast alle Macht in seinen Händen zu vereinen.