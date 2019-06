Bombenanschlag in der Keupstraße (Archiv).

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Vor dem 15. Jahrestag des rechtsextremen Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße haben Unbekannte rechtsextreme Flugblätter in der Nähe des Tatortes verteilt. Neben Aufrufen zur Gewalt gegen Muslime enthielten die Flugblätter auch Hakenkreuzdarstellungen, wie die Polizei Köln mitteilte.



Der Nagelbomben-Anschlag war am 9. Juni 2004 in der überwiegend von Türken bewohnten Keupstraße verübt worden. Der Anschlag wird der rechten Terrorgruppe NSU zugeschrieben.