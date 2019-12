Das Mardasson-Denkmal im belgischen Bastogne. Archivbild

Quelle: Bernard Gillet/BELGA/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und US-Verteidigungsminister Mark Esper nehmen heute an einer Gedenkzeremonie zum 75. Jahrestag der Ardennenoffensive in Belgien teil. Am Mardasson-Denkmal, das an die zehntausenden im Zuge der Offensive getöteten und verletzten US-Soldaten erinnert, werden auch Belgiens Ministerpräsidentin Sophie Wilmes und Polens Präsident Andrzej Duda erwartet.



Die Ardennenoffensive war der letzte Versuch Nazi-Deutschlands, die Alliierten zu schlagen. Die Wehrmacht begann ihren Angriff am 16. Dezember 1944.