25 Jahre nach den fremdenfeindlich motivierten Brandanschlägen von Mölln hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) an die Opfer erinnert. Das Entsetzen sei ungebrochen, twitterte er. "Wir gedenken heute der Opfer von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Wir dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen in unserem Land bedroht oder angegriffen werden."



Neonazis verübten am 23. November 1992 Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Drei Menschen starben, neun wurden verletzt.