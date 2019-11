Anhänger der "Gelbwesten" in Paris. Archivbild

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Zum Jahrestag der "Gelbwesten"-Proteste haben sich schon heute zahlreiche Demonstranten in Paris und anderen Orten in Frankreich versammelt. Einige "Gelbwesten" blockierten zeitweise die wichtige Pariser Ringautobahn im Nordwesten der Hauptstadt. Die Polizei löste die Blockade aber schnell wieder auf, wie der Sender BFMTV berichtete.



Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Krawalle zu verhindern. Auf der Prachtmeile Champs-Elysees und an anderen Orten in der Hauptstadt sind Demonstrationen am Wochenende verboten.