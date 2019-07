Viele trugen Regenschirme als Symbol der Demokratiebewegung.

Quelle: -/kyodo/dpa

In Hongkong ist es am 22. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Demonstranten vor. Einige Protestler versuchten, in das Hongkonger Parlament einzudringen.



Seit Wochen protestieren Millionen Hongkonger gegen ein Auslieferungsgesetz. Dabei kam es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen. Auch der jährliche Protestmarsch zum Jahrestag dürfte diesmal größer ausfallen.