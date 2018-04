Gedenken an die Samtene Revolution in Prag. Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Tschechien den Jahrestag der Samtrevolution gefeiert, der demokratischen Wende vor 28 Jahren. Höhepunkt des sogenannten Festivals der Freiheit war ein "Konzert für die Zukunft" auf dem Wenzelsplatz im Prager Stadtzentrum.



Am 17. November 1989 hatte die Polizei eine friedliche Studentendemonstration in Prag niedergeschlagen. Das brutale Vorgehen löste eine Protestwelle aus, die zum Ende des Kommunismus in der damaligen Tschechoslowakei führte.