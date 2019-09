Eine Rauchwolke steigt nach der Explosion auf.

Quelle: Cara Anna/AP/dpa

Am 18. Jahrestag der Anschläge des 11. Septembers hat es nahe der US-Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Explosion gegeben. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die Explosion habe aber keine direkten Auswirkungen auf das Botschaftspersonal gehabt. Weitere Details gibt es bisher nicht.



Erst am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump die Friedensgespräche mit den Taliban - kurz vor einem erwarteten Abkommen mit den Islamisten - abgebrochen.