Gipfelgegner forderten in Hamburg «Liebe statt Hiebe». Quelle: Axel Heimken/dpa

Ein Jahr nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat die linke Szene mit mehreren Aktionen an das konfliktreiche Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer erinnert. "Bisher ist alles friedlich verlaufen", sagte ein Polizeisprecher.



Das Gipfeltreffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt im Juli 2017 war von massiven Ausschreitungen überschattet. Randalierer hatten unter anderem zahlreiche Autos angezündet und Hunderte Einsatzkräfte verletzt. Der Schaden ging in die Millionen.