Mehrere Jahrzehnte nach dem Baubeginn der Berliner Mauer will die Bundesregierung das Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes wach halten. "Der Fall dieses menschenverachtenden Bauwerks" sowie die friedliche Revolution der Jahre 1989 und 1990 sei "eines der "glücklichsten Kapitel unserer Geschichte", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung mit dem Bau der Mauer begonnen. Das rund 155 Kilometer lange Bollwerk zerschnitt Berlin mehr als 28 Jahre.