Ernst Freiberger (l.) und Theo Waigel vor der Kohl-Büste. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Am 29. Jahrestag des Mauerfalls ist in Berlin eine Büste für den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl enthüllt worden. Die Ehrung für den 2017 gestorbenen CDU-Politiker geht auf eine Initiative der Ernst-Freiberger-Stiftung zurück.



Der frühere Bundesminister Theo Waigel sagte, ohne einen Schuss sei Deutschland vereint und souverän, seien die russischen Truppen abgezogen und die Länder in Mittel- und Osteuropa wieder Teil einer einer Europäischen Union. Ohne Kohl wäre das nicht gelungen.