Am ersten Jahrestag des Unabhängigkeitsreferendums in der spanischen Region Katalonien haben separatistische Demonstranten mit Blockaden und anderen Aktionen an die Abstimmung erinnert. Sie forderten erneut die Abspaltung der Region von Spanien. Am Abend nahmen Tausende an einer Demo in Barcelona teil, zu der verschiedene Organisationen aufgerufen hatten.



Bei dem verfassungswidrigen Referendum 2017 war es zu Gewalt gekommen, als Polizisten versuchten, Bürger von den Wahllokalen fernzuhalten.