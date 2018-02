Bis heute hält sich das streng islamische Regime der Religiös-Konservativen an der Macht, und es findet nach wie vor viele Unterstützer in der Bevölkerung. Auch Mina Sdati ist aus Überzeugung zur Revolutionsfeier gekommen. "Viele aus meiner Generation stehen trotz aller wirtschaftlichen Probleme zu unserem Regime und den islamischen Werten", sagt sie, "aber es ist falsch, dass sich wenige Funktionsträger und deren Kinder den größten Teil des Reichtums in die eigene Tasche stecken, während die breite Masse der Bevölkerung in Armut lebt. Das können wir nicht dulden."