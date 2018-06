Laut Beamtenbund gibt es beim Thema Digitalisierung "in jeder Hinsicht und in jeder Behörde und Verwaltung, egal ob in Bund, Ländern oder Kommunen" einen Nachholbedarf. Im Vergleich zur Privatwirtschaft hängt der öffentliche Dienst hinterher. "Deswegen fordern wir von den zuständigen politischen Entscheidern eine breit angelegte Digitalisierungsoffensive unter weitreichender Beteiligung der Beschäftigten", so DBB-Sprecherin Britta Ibald. Abgesehen davon müsse aber weiterhin gewährleistet bleiben, dass der Staat von den Bürgern jederzeit "in persona" angesprochen werden könne: "Der Dienst für Menschen muss in der Hand von Menschen bleiben."