Der Baseler Ausschuss ist ein Gremium, in dem Notenbanken und Aufsichtsbehörden aus den 28 wichtigsten Wirtschaftsnationen vertreten sind. Sie legen seit 1974 die Kapitalvorschriften für die Geldhäuser weltweit fest. Die Idee: Einheitliche Regeln sollen dafür sorgen, dass die Wettbewerbsbedingungen international gleich sind, dass also Schlupflöcher in Ländern mit weniger strengen Vorgaben geschlossen werden.