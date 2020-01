In den ersten Ländern der Welt ist das neue Jahr angebrochen. Eine Stunde nach den Inselstaaten Samoa und Kiribati gingen um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auch in Neuseeland die Feuerwerkskörper in die Höhe. Um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichte das neue Jahr Australien. In Sydney entbrannte über dem Hafen ein spektakuläres Feuerwerk.



Angesichts der Buschbrände in der Region unterzeichneten im Vorfeld Hunderttausende eine Petition zur Absage der Pyro-Show. Die Stadt hielt aber am Feuerwerk fest.