Einwohner von Villar de Corneja begrüßen das neue Jahr. Archiv

Quelle: Raul Sanchidrian/epa/dpa

In einem kleinen Dorf in Spanien haben die Bewohner das neue Jahrzehnt schon um zwölf Uhr mittags eingeläutet. Aber warum? Ticken in Villar de Corneja die Uhren schneller? Nein, aber in der Mini-Gemeinde sind nur etwa 30 Menschen registriert, von denen die meisten über 80 Jahre alt sind.



Die betagten Bürger wollen schlicht nicht bis Mitternacht wach bleiben und feiern den Jahreswechsel deshalb zwölf Stunden früher. Die vorgezogene Sause hat schon Tradition: In dem Dorf wird bereits seit 2004 mittags angestoßen.