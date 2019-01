Brigitte Zypries (SPD) mit dem Jahreswirtschaftsbericht 2018.

Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum. Sie rechnet mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 2,4 Prozent nach 1,9 Prozent noch im Herbst.



"Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung", sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Der Aufschwung komme auch bei den Arbeitnehmern an, sagte sie und verwies auf steigende Reallöhne seit 2013.