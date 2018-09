Für jede Jahreszeit gibt es in der Phänologie sogenannte Zeigerpflanzen. Sie geben durch den Stand ihrer Blüte, oder ihrer Blattfärbung den Beginn von Frühling, Sommer, Herbst und Winter an. Ein Beispiel dafür ist die Hasel. Wenn die ersten Kätzchen der Haselsträucher stäuben, beginnt in der Phänologie der Frühling.