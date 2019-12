... wurde im Oktober 2018 zum Präsidenten von Brasilien gewählt. Seit Januar 2019 ist er im Amt. Bolsonaro vertritt rechtskonservative und neoliberale Positionen. Im Wahlkampf hatte er mit frauenverachtenden, rassistischen und homophoben Äußerungen empört. Im November 2019 gründete er eine neue Partei, die sich für das Recht auf Waffenbesitz einsetzt und Abtreibungen ablehnt. Mit der Parteigründung versucht er, evangelikale Wähler zurückzugewinnen. Zuletzt stand Bolsonaro wegen seiner Umweltpolitik in der Kritik. Er will den Regenwald noch stärker abholzen lassen. Als das Amazonasgebiet im Spätsommer 2019 wochenlang in Flammen stand, unterstellte Bolsonaro Umweltschützern, die Brände gelegt zu haben, was für Empörung sorgte.