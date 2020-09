Krim-Konferenz 1945: Churchill; Roosevelt, Stalin

Quelle: -/dpa

Zum 75. Jahrestag der Jalta-Konferenz hat Russland bislang noch nicht veröffentlichte Dokumente online gestellt. Zu finden sind Verhandlungsprotokolle und Briefe, wie das russische Außenministerium in Moskau mitteilte. Nachzulesen ist aber auch, was es bei dem Treffen vom 4. bis 11. Februar 1945 zu Mittag gab.



In dem Krim-Kurort beschlossen US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premier Winston Churchill und Kremlchef Josef Stalin die Teilung Deutschlands in Besatzungszonen.