Viele Forenaktive geben in diesem Zusammenhang Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Grünen eine gehörige Mitschuld am Scheitern der Sondierungsgespräche. "Offensichtlich unerträglich, in welcher Weise Frau Merkel die grünen Ideologien begünstigt hat", schreibt einer. Sweelin Heuss, Greenpeace-Geschäftsführerin, hält dagegen: "Jamaika ist gescheitert an der starrköpfigen Weigerung der FDP, aber auch der Union, das Land in eine nachhaltige klimafreundliche Zukunft zu führen."