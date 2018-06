CDU, CSU und FDP halten in ihren Führungsgremien Rücksprache zum Sondierungsergebnis. Die CDU trifft sich zu einer zweitägigen Vorstandsklausur in Berlin, auch die Bundestagsfraktion kommt zusammen. Die FDP-Spitze will ebenfalls tagen. Die CSU hat für Samstag Sitzungen sowohl der Landtagsfraktion sowie des Parteivorstands in München geplant.