Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich gegen 14.30 Uhr zur politischen Lage in Deutschland nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen äußern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war am Mittag zu einem Gespräch beim Staatsoberhaupt. Steinmeier hatte nach dem nächtlichen Aus für Jamaika seinen für Montag geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Auch Merkel strich ihren am Mittag angesetzten Termin mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Berlin.