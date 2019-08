FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Archivbild

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält nach der nächsten Bundestagswahl einen neuen Anlauf für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen für wünschenswert und erfolgversprechend.



"Heute mehr denn je halte ich ein Jamaika-Bündnis im Bund für ein zeitgemäßes Modell der politischen Gestaltung - und für das Beste, was Deutschland im Moment passieren könnte", schreibt der stellvertretende Parteivorsitzende in seinem neuen Buch "Sagen, was Sache ist!". Es ist am Freitag erschienen.