Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Hessens CDU-Chef Volker Bouffier hat die möglichen Jamaika-Partner zum Einlenken in den Streitfragen aufgerufen. "Es muss sich eine Kultur entwickeln des gegenseitigen Vertrauens", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.



Nötig sei eine Abkehr davon, dass jeder darauf achte, in seinem Bereich die richtigen Signale zu setzen. "Wenn das nicht überwunden wird, kann das nichts werden." Bouffier betonte: "Am Sonntag ist Feierabend. Da muss man wissen, was herauskommt."