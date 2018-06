Von Verwunderung bis Kopfschütteln reichten am Montag die Reaktionen in der Union über FDP-Chef Lindner. Der hat gerade erst wieder lautstark verkündet, seine Partei habe "keine Angst vor Neuwahlen". Er glaube nicht, dass dann vor allem die Rechtspopulisten von der AfD profitierten, wiederholt er in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sein Mantra. Wenn sich die Anliegen der FDP nicht spürbar in einem Koalitionsprogramm wiederfänden, "gehen wir in die Opposition. Dafür nehme ich jeden Shitstorm in Kauf."